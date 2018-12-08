Париж, 8 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Французские правоохранительные органы заявили, что еще до начала очередного марша протеста движения «желтых жилетов» в Париже были задержаны 278 человек. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает AFP со ссылкой на французскую полицию.

(сс) KRIS AUS67 Протест во Франции. Желтые жилеты

Напомним, сегодня во французских городах, в том числе в Париже, ожидаются массовые акции протеста движения «желтых жилетов». Протестующие собираются пройти маршем по улицам французской столицы к Елисейскому дворцу — резиденции президента Пятой республики.

Власти выделили 90 тыс. сотрудников полиции с бронетехникой для обеспечения безопасности на готовящихся акциях. Напомним, что практически все акции «желтых жилетов» превращаются в столкновения с полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французские СМИ, а вслед за ними и пресс-секретарь правительства Пятой республики Бенжамин Гриво считают, что «желтые жилеты» готовят государственный переворот во Франции.