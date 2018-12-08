Москва, 8 декабря, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Большинство российских родителей (72%) считает интернет опасной средой для детей, показало исследование Аналитического центра НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований) и группы QIWI. Результаты социологического исследования опубликованы на сайте НАФИ.

Цитата из м/ф «Ральф против интернета». Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США Опасности интернета

В рамках исследования были проведены всероссийские опросы родителей, подростков 14−17 лет, а также фокус-группы с детьми от 9 до 12 лет.

27% опрошенных родителей отметили, что их дети проводят за компьютером менее одного часа. 43% родителей считают, что их дети проводят за компьютером 2−3 часа, 21% — от 3 до 8 часов.

Большинство родителей (91%) считают, что необходимо контролировать то, как дети проводят время за компьютерами и в сети интернет.

72% родителей согласилась с тем, что интернет является опасной средой для детей, длительное времяпрепровождение в которой негативно сказывается на отношениях ребёнка с семьёй (так считает 80% опрошенных), с друзьями (72%) и умственных способностях (67%).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре «Левада-центр» представил результаты социологического исследования, показавшего, что 24% граждан России никогда не пользуются интернетом.