Рязань, 8 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в ДТП в Сасовском районе Рязанской области. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столкновения

Сообщается, что авария произошла сегодня ночью, около трёх часов утра по местному времени. На 412-м километре федеральной автотрассы М-5 «Урал» столкнулись два легковых автомобиля, Kia и Toyota.

В результате происшествия погибли четыре человека, три человека пстрадали. Детей среди них нет. По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения.

На ликвидацию последствий аварии выезжали 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В данный момент идёт работа по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось о гибели женщины и ребёнка в результате наезда на них леугкового автомобиля в Ленинградской области. Ещё одна пострадавшая получила многочисленные травмы. По факту ДТП проводится проверка.