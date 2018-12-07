Женщина и ребенок насмерть сбиты на переходе в Ленобласти

Гатчина, Ленинградская область, , 18:09 — REGNUM Женщина и ребенок погибли в результате наезда на них легкового автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области. Еще одна пострадавшая получила многочисленные травмы.

Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, на 40-м километре Киевского шоссе в деревне Вайя в 16:30 людей сбил автомобиль ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1982 года рождения.

Наезд на трех пешеходов, переходивших дорогу, произошел в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Женщина, личность которой предстоит установит, скончалась от полученных травм на месте; мальчик, 2011 года рождения, умер в машине скорой помощи. 18-летняя девушка получила многочисленные травмы.

По факту аварии проводится проверка.

«Это может случиться с каждым. Люди переходили по пешеходному переходу в населенном пункте, где стоит знак 40, висит камера», — пишут жители в социальной сети.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад», к чьему ведению относится трасса, отметили, что участок федеральной дороги Р-23, на котором произошло ДТП, оборудован искусственным освещением. На нерегулируемом пешеходном переходе, где случилась трагедия, установлен импульсный светофор, мигающий желтым светом.

«Проезжая часть на участке была своевременно обработана противогололедными материалами, гололеда нет», — заявили дорожники.