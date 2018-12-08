Лондон, 8 декабря, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Члены кабинета министров британского премьер-министра Терезы Мэй призвали ее уйти в отставку, если парламент не одобрит проект соглашения с ЕС по выходу страны из состава Евросоюза, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на осведомленные источники

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Собеседники газеты рассказали, что пытаются добиться от британского премьер-министра улучшения условий Brexit для Соединенного Королевства. Это связано с неуверенностью министров в поддержке существующего проекта сделки в Палате общин британского парламента.

Газета подчеркивает, что из-за несогласия с позицией Мэй в отставку могут подать трое министров. Еще одна часть министров предлагает провести повторный референдум по Brexit.

Напомним, в настоящее время парламент Великобритании ведет обсуждение проекта соглашения с Евросоюзом по выходу страны из состава ЕС. Свое решение Палата общин должна принять 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о трех возможных вариантах по Brexit. По ее словам, Соединенное Королевство может покинуть ЕС, заключив соглашение, выйти без заключения соглашения или же просто отметить Brexit.

Однако Мэй подчеркнула, что отмена Brexit будет обманом британских избирателей, проголосовавших на референдуме в пользу выхода страны из состава ЕС.