Берлин, 8 декабря, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Германия не собирается вводить новые антироссийские санкции из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает Reuters.

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«В настоящее время пока рано говорить о новых санкциях, так как принимаются все усилия для снижения напряженности», — заявил он.

Маас подчеркнул, что Германия не планирует выдвигать инициатив по новым антироссийским санкциям. Он добавил, что в самом Евросоюзе пока нет единого мнения насчет того, стоит ли вводить санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Литва ввела персональные санкции против российских пограничников, принимавших участие в задержании трех кораблей украинского флота, которые пытались прорваться через Керченский пролив. Теперь двадцати российским пограничникам запрещен въезд в Литву.