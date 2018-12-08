Вашингтон, 8 декабря, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает на скорое утверждение сенатом кандидатуры официального представителя госдепа Хизер Науэрт на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.

禁书 网 Майк Помпео

«Очень рад инициативе президента США выдвинуть Хизер Науэрт в качестве кандидата на пост постпреда при ООН. Она постоянно сопровождала меня в поездах во время моей работы заместителем по публичной дипломатии и связям с общественностью и руководителем пресс-службы. Я ей очень доверяю. Хизер играет важную роль в продвижении внешней политики США, и я с нетерпением жду ее скорого утверждения», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил выдвижение официального представителя госдепа США Хизер Науэрт на должность постоянного представителя при ООН. Ранее действующий постпред США при ООН Никки Хейли объявила о намерении уйти в отставку до конца 2018 года.