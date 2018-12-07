Киев, 8 декабря, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Женщины и собаки из России тоже могут быть диверсантами, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук 6 декабря в комментарии журналу «Новое время».

В.С.Білецький Лееонид Кравчук

Кравчук прокомментировал решение украинских властей о запрете въезда на Украину мужчинам-гражданам РФ от 16 до 60 лет:

«Раз власти приняли такой порядок, то у меня есть несколько пожеланий. Если речь идет о запрете въезда мужчин — а почему не женщин? Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо для всех — и для мужчин, и для женщин», — заявил он.

Кравчук отметил, что при желании диверсантом можно сделать даже собаку, прицепив мину и натренировав её взрывать сооружения или автомобили.

В то же время политик считает, что запрет следует ограничить только сроком военного положения в стране.

Напомним, с 1 декабря на Украину запрещён въезд всем мужчинам от 16 до 60 лет.

По состоянию на 7 декабря 2018 года, украинские пограничники не впустили в страну 810 граждан России.

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