На территорию Украины не пропустили 800 граждан России

Киев, , 12:52 — REGNUM Украинские власти с 26 ноября не пропустили на территорию страны более 800 российских граждан мужского пола. Об этом в эфире телеканала «Общественное телевидение» заявил помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян.

«С момента введения военного положения — почти 810 граждан (России)», — цитирует его слова сайт телеканала.

Ранее Слободян заявил, что меры повышенного контроля на украинской границе касаются в первую очередь мужчин, которые могли бы принять активное участие в дестабилизации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти ранее запретили въезд на территорию страны всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

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