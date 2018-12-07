Пятница, 7 Декабря 2018 года
14:19:32 МСК

На территорию Украины не пропустили 800 граждан России

Политика

Ранее Слободян заявил, что принятые меры касаются мужчин, которые могли бы принять активное участие в дестабилизации Украины

На территорию Украины не пропустили 800 граждан России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Граница

Киев, 7 декабря 2018, 12:52 — REGNUM  Украинские власти с 26 ноября не пропустили на территорию страны более 800 российских граждан мужского пола. Об этом в эфире телеканала «Общественное телевидение» заявил помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян.

«С момента введения военного положения — почти 810 граждан (России)», — цитирует его слова сайт телеканала.

Ранее Слободян заявил, что меры повышенного контроля на украинской границе касаются в первую очередь мужчин, которые могли бы принять активное участие в дестабилизации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские власти ранее запретили въезд на территорию страны всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет в связи с военным положением.

Читайте также: Киев не пустил еще четырех российских журналистов в страну

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить