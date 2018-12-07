Нью-Йорк, США, 7 декабря, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Крупнейшая мировая криптовалюта Bitcoin находится нв годовых минимумах на торгах 7 декабря, передает агентство Reuters.

(сс) geralt Биткоин

В настоящий момент биткоин оценивается приблизительно в $3400 за единицу, что является минимальным значением за 15 месяцев.

С начала 2018 года биткоин потерял более 75% своей стоимости. Рекордных уровней криптовалюта достигала в декабре 2017 года — один биткоин продавался по цене более $20 тыс.

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