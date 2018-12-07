Тбилиси, 7 декабря, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Грузии решением пленума Конституционного суда от 7 декабря 2018 года отменен мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам.

Нико Пиросмани. Пастух с отарой

По информации суда, истцами по данному делу выступили граждане Греции Прокопий Саввиди и Диана Шаманиди, которые требовали признания неконституционной нормы закона Грузии «О собственности на земли сельскохозяйственного назначения», приостанавливающей право собственности иностранцев на эти земли.

По заявлению истцов, эта норма грузинского законодательства ограничивала возможности иностранных граждан на регистрацию права собственности, в том числе на полученные по наследству земли.

Так как Конституционный суд и ранее, в 2012 и 2014 годах, уже выносил решения по аналогичным искам, на этот раз без рассмотрения дела по существу удовлетворил иск граждан Греции и признал ранее введенные ограничения неконституционными.

Правительство «Грузинской мечты» неоднократно, на определенный срок, вводило ограничения на отчуждение сельскохозяйственных земель иностранцам. А под конец закрепило это положение и в изменениях в Конституцию, которые должны вступить в силу после инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили. Поэтому у выигравших процесс в Конституционном суде граждан Греции есть в запасе всего 9 дней, чтобы оформить право собственности на доставшиеся им по наследству в Грузии объекты недвижимости.

В сообщении Конституционного суда говорится, что с этим решением об отмене ограничений на отчуждение земель иностранцам не согласились трое членов суда — Ева Гоциридзе, Манана Кобахидзе и Мераб Турава.