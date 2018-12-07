Москва, 7 декабря, 2018, 15:55 — ИА Регнум. На неделе с 3 по 7 декабря национальная валюта колебалась между ростом и падением в зависимости от внешнего новостного фона и курса доллара США на международном валютном рынке. В начале недели укрепление рубля было связано с фронтальным ослаблением американской валюты на мировом рынке. Ближе к концу недели стало очевидно, что и наблюдаемые в начале недели падение доллара и укрепление рубля носили временный, эмоциональный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Напротив, «долгоиграющие» негативные факторы, действующие против рубля, сохранились и продолжат усиливаться. Никуда не делась угроза введения в начале 2019 года «адского» пакета санкций со стороны США. А если 8 декабря на переговорах стран ОПЕК+ не будет достигнуто конкретных договорённостей или объём сокращения добычи покажется участникам рынка недостаточно большим, их разочарованию не будет предела. Нефть снова резко упадёт, а вместе с ней и рубль», — считает эксперт.

10 декабря, в начале новой недели, наиболее вероятная траектория движения котировок валютной пары USD/RUR выглядит так: сначала открытие с небольшим (15−20 копеек) ценовым разрывом вниз, потом стабилизация (скорее всего, не ниже, чем 66,45 рубля за доллар). Затем быстрый разворот вверх, преодоление психологически важного уровня 66,90 рубля за доллар и постепенное восстановление к максимумам 30 ноября, расположенным в районе отметки 67,18.

«Если какой-либо из ближайших торговых дней закроется выше ключевого значения в 67,50 рубля за доллар, то восходящее движение в сторону зоны сопротивления 68,30−68,80 ускорится. То укрепление рубля, которое наблюдалось в недавнем прошлом, является всего лишь коррекцией к нисходящему тренду и эмоциональной реакцией участников рынка», — полагает Перекальский.

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