Москва, 7 декабря, 2018, 13:59 — ИА Регнум. В мировых городах можно встретить соседство нарядных улиц с тёмными и неухоженными переулками, заявил 7 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«Часто в центре мировых городов можно увидеть, как нарядные парадные улицы соседствуют с темными и неухоженными переулками. Сворачивая с туристического маршрута, гости города словно оказываются в другом мире. В Москве так быть не должно», — написал мэр.

Он рассказал о планах благоустройства переулков в центре города и местах в столице, где такая работа уже была проведена — новом парке в Большом Спасоглинищевском переулке и кварталах между Мясницкой и Солянкой.

«Такими же красивыми и уютными должны стать и другие малые улицы и переулки исторического центра Москвы», — сказал глава столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Собянин не впервые сравнивает Москву с другими мировыми столицами. Недавно на бизнес-форуме «Трансформация» он рассказал о статистике, по которой 60% жителей российского города не хотят из него уезжать, что вдвое превышает показатель Нью-Йорка, а уступает лишь Лондону — всего 2%.