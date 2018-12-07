Москва, 7 декабря, 2018, 11:17 — ИА Регнум. РФ опасается идти на серьёзное сокращение добычи нефти, чтобы не потерять доходы, которые уже распланированы в бюджете, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя версию о том, что переговоры стран-членов ОПЕК и ОПЕК+, посвящённые сокращению добычи нефти, встали именно из-за позиции российский стороны.

Цитата из х/ф «Огни Баку». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, Рза Тахмасиб. 1950. СССР Добыча нефти

«Нефтяной рынок — это очень сложно предсказуемая вещь, — отметил Колганов. — У меня складывается впечатление, что тут краткосрочные интересы перевешивают. Неясно, даст ли снижение добычи нефти предполагаемый эффект в виде роста цен или не даст. А вот что точно известно, так как это то, что снижение добычи приведёт к снижению доходов. Видимо, здесь РФ боится идти на серьёзные сокращения, чтобы не потерять текущие доходы, которые уже распланированы в бюджет и так далее. Будет ли эффект в виде роста цен и каким будет этот эффект — значительным или не очень значительным, вещь очень гадательная, и власти РФ опасаются нарушения бюджетных проектировок в случае значительного сокращения добычи».

Напомним, что, по данным источников агентства Bloomberg, Саудовская Аравия настаивает на том, чтобы РФ снизила добычу нефти приблизительно на 300 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, российская сторона готова сократить свою нефтедобычу лишь не более чем на 150 тысяч баррелей в сутки.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, предварительная сделка по сокращению добычи нефти для поддержания нефтяных цен всё-таки одобрена на саммите ОПЕК+. Так, по словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, участники встречи согласны с сокращением добычи, однако пока не приняли окончательные цифры.