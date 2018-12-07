Москва, 7 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли сообщения о том, что садоводов и имеющих личное подсобное хозяйства (ЛПХ) будут заставлять покупать патенты, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Казимир Малевич. Дачник (фрагмент). 1927

Законопроект о патенте для фермеров Госдума приняла в первом чтении, и на дачников и садоводов его нормы не распространятся, заверил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Никто не имеет права требовать патент в обязательном порядке. Если у вас есть личное подсобное хозяйство, вы реализуете излишки и не планируете выходить на уровень более широкой торговой деятельности, то и приобретать патент не нужно… Утверждения, что патент будет обязательным для дачников, — просто спекуляция и ложь. А для владельцев личных подсобных хозяйств получение патента имеет добровольный, необязательный характер», — заявил Неверов.

При этом, по его словам, в России зарегистрировано 17,5 млн личных подсобных хозяйств, из них более 80 тыс. имеют земельную площадь более 20 гектаров, еще 82 тысячи ЛПХ имеют площади от 10 до 20 гектаров, 122 тыс. — от 5 до 10 гектаров. Очевидно, что при таких объемах производится продукция не только для личного потребления, но и для продажи. Сейчас таким крупным фермерам требуется оформление в качестве фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя (ИП), подача деклараций и заполнение нескольких видов отчетности. Предполагается, что с принятием закона владельцы крупных ЛПХ смогут приобрести патент, что призвано упростить финансовую отчетность и налогообложение.

Законопроект готовится ко второму чтению. Возникает вопрос уплаты страховых взносов в случае приобретения ЛПХ патента.

Законопроект, направленный на распространение патентной системы налогообложения на фермеров РФ, Госдума приняла в первом чтении в сентябре. В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании депутаты высказали опасения, что новые нормы затронут также личные подсобные хозяйства (ЛПХ), поскольку текущая редакция документа этого не исключает. Между тем, как заявил член профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг («Единая Россия»), инициатива не коснется таких хозяйств — ко второму чтению депутаты планируют уточнить это в тексте законопроекта.