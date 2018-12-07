Париж, 7 декабря, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе выступит по поводу массовых акций протеста, сообщает 7 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

Спикер Национального собрания Ричард Ферранд, являющийся близким союзником президента Франции, подтвердил данный факт.

Напомним, протестное движение, получившее название «желтые жилеты», охватило всю Францию, что привело к тому, что официальный Париж ввел мораторий на рост цен на топливо — именно то, чего требовали манифестанты.

Однако руководство Франции опасается еще больших протестов, что и вынуждает его идти на контакты с недовольными гражданами.