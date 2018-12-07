Москва, 7 декабря, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества дали несколько советов по выбору новогодней ели, купив которую, граждане будут радоваться ее внешнему виду и не навредят природе. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Новогодняя ёлка

Отмечается, что живую новогоднюю ель следует покупать только в специализированной точке продаж, поскольку незаконные вырубки деревьев наносят ущерб экологии.

Для выбора качественной ели или сосны следует обратить внимание на гибкость и эластичность веток, на ствол (он должен быть покрыт иголками). При растирании между пальцами хвоинок должен появиться характерный аромат.

В том случае, если на спиле ствола ели или сосны присутствует широкая темная кайма — новогодняя «ёлка» простоит короткий срок. Эксперты также советуют при покупке постучать комелем ствола дерева о землю — от ударов иглы не должны осыпаться.

Для того чтобы ель или сосна «прожили» дольше, их следует размещать вдали от радиаторов отопления, а срез ствола лучше всего погрузить в воду с добавленной ложкой сахара или растворенной таблеткой аспирина.