Вашингтон, 7 декабря, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Представители федеральной прокуратуры США заявили, что не будут в третий раз рассматривать дело пограничника, уже дважды оправданного за убийство мексиканского подростка, сообщает 7 декабря Al Jazeera.

U.S. Customs and Border Protection Пограничный патруль США

Инцидент произошел в октябре 2012 года, когда сотрудник пограничной службы на американо-мексиканской границе Лонни Шварц смертельно ранил 16-летнего подростка, пытавшегося проникнуть на территорию США.

Судебная инстанция дважды признавала Шварца невиновным в предумышленном убийстве, однако дважды мнения присяжных по данному поводу расходились. Федеральная прокуратура, таким образом, поставила точку в данном споре.

Напомним, в США существуют серьезные споры по поводу миграционного вопроса. Так, сторонники Демократической партии поддерживают свободный въезд в страну людей из других государств.

Президент США Дональд Трамп, являющийся членом Республиканской партии, категорически против свободного въезда в страну мигрантов. Во время своей президентской кампании он объявил о том, что будет строить стену на границе с Мексикой.