Благовещенск, 7 декабря, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Восьмиклассники Амурской области изучают в школе историю Китая. В учебнике для восьмого класса черным по белому написано, что «Россия захватила у Китая Амурскую область». Зачем дальневосточным детям со школьной скамьи внушают, что они незаконно живут на захваченной территории? К чему может привести подобное преподавание истории, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Фальшивое зеркало. 1935

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В редакцию регионального ИА Амур. Инфо обратился возмущенный отец одного из учеников 8 класса Благовещенской гимназии. Родитель принес в редакцию учебник «История. Новое время. Конец XVIII—XIX век» по редакцией А. С. Медякова и Д. Ю. Бовыкина, выпущенный издательством «Просвещение».

Возмущение отца восьмиклассника вызвал раздел, в котором учащимся рассказывается об истории Китая. В параграфе говорится о том, что после восстания тайпинов и второй Опиумной войны империя Цин лишилась ряда территорий:

«Россия захватила Амурскую область, Франция — часть вассального Китаю Вьетнама, Япония — некоторые острова».

«Упоминания Амгуньского договора, подписанного графом Муравьёвым-Амурским в тексте нет вообще.

Этот договор, заключенный между Российской империей и цинским Китаем был заключен в мае 1858 года в городе Амгунь. Этот документ, устанавливающий действующую границу между Россией и Китаем, действует до сих пор и никем никогда не был оспорен. Никакого военного вторжения в Китай со стороны России не было.

Со стороны Российской империи договор был подписан генерал-губернатором Восточной Сибири генерал-адъютантом графом Николаем Муравьевым-Амурским, статским советником Министерства иностранных дел Петром Перовским, со стороны империи Цин — айгунским айбанем, генерал-адъютантом, придворным вельможей князем Айсиньгёро Ишанем и помощником дивизионного начальника Дзирамингой.

Но в учебнике, по которому учат историю приамурские гимназисты, обо всем этом ни слова. «Россия захватила Амурскую область» — и точка.

В Приамурье столь урезанное преподавание истории объясняют тем, что формат учебника не позволяет описать все события.

Доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ, политолог Илдус Ярулин считает подобные формулировки в школьных учебниках крайне некорректными:

«Школьникам как раз и следовало рассказать о договоре между Китаем и Россией — на описываемых территориях тогда практически ведь никто не жил. Заселяла и осваивала эти земли Россия. Но никак нельзя говорить о захвате Россией чужих земель. Во-первых, это крайне некорректно. Во-вторых, это дает повод некоторым китайским товарищам, которые до сих пор рисуют карту Китая далеко вглубь России, лишний повод для очередных заявлений. Пусть их немного, таких товарищей, пусть наши отношения с КНР по приграничью давно урегулированы, тем не менее нельзя внушать детям, что они живут на захваченной чужой земле. Неверно расставленные акценты дают ненужные поводы различным реваншистам и врагам России по всему миру для очередных нападок на нашу страну. Битвы за историческую справедливость всегда очень тяжелы. Это, в первую очередь, битвы за молодежь, за неокрепшие умы. И любое пренебрежение фактами, акцентами — крайне опасно для будущего страны», — убеждён ученый.

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Со своим коллегой согласен и доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ Дмитрий Буяров:

«Формулировка, конечно, звучит непатриотично и режет слух. Конечно, в XIX веке эта территория хоть и находилась под владычеством Китая, но была очень слабо освоена. Ослабление Китая в ходе Второй опиумной войны Россия, конечно, использовала в своих интересах. Но, в отличие от Англии и Франции, Россия не применяла военную силу против Китая, лишь проводила её демонстрацию», — сказал Буяров.

Как сообщало ИА REGNUM, любые разговоры о нарушении территориальной целостности страны воспринимаются российским обществом, особенно сегодня, в свете беспрецедентных переговоров российских властей с Японией о принадлежности Курильских островов, крайне болезненно. Директор Курильского краеведческого музея, писатель и художник Оксана Ризнич, комментируя высказывания некоторых жителей центральных районов России о том, что они не видят ничего страшного в передаче «пары пустых островов Японии ради инвестиций», предложила тогда уж и Москву немцам отдать:

«Курилы — Японии? Может, тогда и Москву — немцам? И Калининградскую область заодно. Хабаровчанам и благовещенцам будет лучше в Китае, Карелии будет совсем хорошо в Финляндии… Кому там еще российской земли?».

Переговоры о возможной передаче части Курил Японии вызывают гнев жителей Сахалина. На 15 декабря в столице Южно-Сахалинска назначен митинг. Мэрия города отказала в его проведении под надуманным, по мнению людей, предлогом. Но островитяне все равно намерены митинг провести.

Претензии к качеству образования в российских школах давно предъявляют видные отечественные учёные. Так, в интервью ИА REGNUM академик РАО и Международной славянской академии образования им. Я. А. Коменского Виктор Слободчиков назвал образование, которое сегодня получают российские школьники, «подготовкой обслуги и сырья для утилизации».

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