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Курильская капитуляция: японцы продолжают хотеть всего и сразу

Политика

На «синицу в руках» согласно в Японии меньшинство

Курильская капитуляция: японцы продолжают хотеть всего и сразу
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Южно-Сахалинск, 28 ноября 2018, 07:20 — REGNUM  Мнения японцев по поводу «возвращения Курил» разделились. Правда, общественное согласие как бы осталось прежним, «северные территории» должны быть «возвращены», но споры разразились о том, брать ли «всё сразу или по частям». Об аппетите японцев рассуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

По результатам социологических опросов, проведенных газетой «Санкэй симбун» и телеканалом «Фудзи», лишь 35,9% японцев готовы удовлетвориться якобы предложенными им Владимиром Путиным островами Шикотан и Хабомаи и закрыть тему территориальных претензий. К сожалению, эти данные могут оказаться завышенными, ведь результат опроса, полученный главной газетой Японии «Асахи симбун», показал наличие лишь 11% согласных на такой вариант. Гораздо больше тех, кто голосует за вариант «сначала два», то есть вслед за Шикотаном и Хабомаи должны последовать остальные Курилы.

Но до каких пределов? Есть ведь в Японии и те, кто считает, что и о Сахалине вполне можно поспорить. Так что «хрущевский компромисс» усилиями самих японцев будет, по-видимому, отвергнут.

Читайте статью «Идею фикс» Путина — сдать Малую Курильскую гряду блокируют… японцы и другие публикации Анатолия Кошкина, посвященные истории и проблемам российско-японских отношений.

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