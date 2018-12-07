Париж, 7 декабря, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Более 700 учащихся задержаны во время акции протеста во Франции, сообщает Agence France-Presse.

Domenjod Французский полицейский спецназ

По данным французских властей, люди протестовали против реформы системы среднего образования. Учащихся не устраивают новые правила сдачи экзаменов на степень бакалавра.

Кроме того, они недовольны качеством среднего образования в целом. Также учащиеся и их родители настаивают на том, чтобы им обеспечили защиту от проникающих в школы наркодилеров.

В ходе акции протеста прекратили работу 45 учебных заведений, а всего нарушения работы коснулись 280 школ и лицеев.

Акции протеста идут по стране не первый день. Закрытие учебных заведений предпринято в целях безопасности, поскольку протестующие порой проявляют агрессивность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против образовательной реформы проходят на фоне недовольства «топливным» налогом, которое оформили в уличных выступлениях так называемые желтые жилеты. По данным французских СМИ, власти небезосновательно опасаются госпереворота.