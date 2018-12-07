Люксембург, 7 декабря, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Власти Люксембурга собираются сделать бесплатным проезд в общественном транспорте страны, сообщает газета The Guardian.

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Сообщается, что летом 2019 года стоимость проезда в трамваях, поездах и автобусах начнет снижаться, а в 2020 году проезд станет бесплатным. При этом пассажирам поездов все же придется оплачивать сборы, которые сейчас включены в стоимость билетов.

Такое решение приняло правительство Хавьера Беттеля, который был переизбран на второй срок. Отмечается, что бесплатный проезд на общественном транспорте должен помочь стране справиться с автомобильными заторами, а также улучшить экологическую обстановку.

Другими инициативами правительства Беттеля, по словам The Guardian, является легализация марихуаны и введение двух дополнительных праздничных дней.