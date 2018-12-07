Вашингтон, 7 декабря, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Американский суд назначил гражданке России Марии Бутиной, задержанной в США, общественного защитника вместо адвоката Роберта Дрисколла, сообщает агентство Bloomberg.

Суд

Сообщается, что вместо Дрисколла назначен некий Крамер, которого в публикации называют «консультирующий адвокат». В свою очередь Роберт Дрисколл подчеркнул, что он и дальше будет представлять интересы российской гражданки Марии Бутиной.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года по обвинениям в работе иностранным агентом без регистрации в минюсте Соединенных Штатов, а также в попытках внедриться в американские компании с целью влиять на внутреннюю политику страны. В настоящее время Бутина содержится в американской тюрьме.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря портал The Daily Beast заявил, что возлюбленному Марии Бутиной Полу Эриксону американское правосудие может предъявить те же обвинения, что и российской гражданке. Помимо этого члену республиканской партии США Эриксону могут предъявить обвинения в участии в заговоре.