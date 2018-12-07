Москва, 7 декабря, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов-разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Отмечается, что за неделю у российских границ было замечено 15 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ было замечено 14 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.