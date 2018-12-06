Орел, 7 декабря, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Орла, подозреваемой в убийстве, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

Убийство

Следствие предполагает, что женщина в марте 2018 года, находясь в квартире своей дочери, в ходе конфликта с ее мужем задушила его бельевой веревкой. После этого женщина спрятала тело погибшего в подвале гаража. Мужчину разыскивала полиция в связи с заявлением об исчезновении гражданина.

Отмечается, что женщина созналась в преступлении, в настоящее время следствие рассматривает вопрос об избрание ей меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — «убийство». Следствие по делу продолжается.