Орел, 7 декабря, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в деревне Дубовая Роща (Орловская область), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Orel.sledcom.ru Тушение пожара

Пожар произошел 6 декабря в многоквартирном трехэтажном жилом доме на улице Цветочной.

«В результате пожара погибли два человека: пожилая женщина и пятилетний ребенок», — сообщили в СКР.

По факту случившегося расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Напомним, пожар в Дубовой Роще вспыхнул 6 декабря в 11:19 (время местное).