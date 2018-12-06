Москва, 7 декабря, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Российский режиссер документальных фильмов Борис Сарахатунов скончался на 95-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.

Слева направо: директор РЦСДФ Виктор Шинкарецкий и режиссёр Борис Сарахатунов

Причина смерти режиссера не сообщается. Ассоциация документального кино Союза кинематографистов РФ высказала свои соболезнования родным и близким режиссера.

Борис Сарахатунов за годы своей деятельности принял участие в работе более чем над 500 документальными и научно-популярными фильмами. Работы режиссера были отмечены премиями кинофестивалей.

Напомним, Борис Сарахатунов был ветераном Великой Отечественной войны, воевал на Украинском фронте.