Москва, 6 декабря, 2018, 21:46 — ИА Регнум. На панельной дискуссии «Комплексное обеспечение безопасности Полярного региона» в рамках форума «Арктика: настоящее и будущее» командующий Северным флотом России адмирал Николай Евменов сделал ряд заявлений. «Российской Федерации следует ожидать наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО в Арктическом регионе в ближайшей перспективе и, как следствие, роста конфликтного потенциала» — сообщил он.

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения НАТО в Норвегии

По его мнению, «заинтересованность многих экономически развитых государств в исследованиях и перспективной разработке природных месторождений арктического шельфа неизбежно приводит к возникновению между ними противоречий, которые при определенных условиях могут перерасти в вызовы и угрозы национальным интересам Российской Федерации».

По словам адмирала, «в настоящее время в Арктику, к ее ресурсам и транспортным коммуникациям пытаются также получить доступ страны, не имеющие непосредственного выхода к приполярным областям. В их числе — Япония, Китай, Южная Корея, Индия, ряд европейских государств, а также Бразилия».

По информации ТАСС и телеканала «Звезда», Николай Евменов считает неслучайным, что проводившиеся с 16 октября по 7 ноября учения НАТО Trident Juncture прошли на территории Норвегии и стали крупнейшими с 2002 года. НАТО привлекло к ним около 50 тыс. военнослужащих из 31 страны — членов и партнеров НАТО, 10 тыс. единиц бронетехники, 150 самолетов и 60 кораблей. По завершении учений минобороны Норвегии обвинило российских военных в сбоях работы спутниковых навигационных систем.

Командующий Северным флотом сообщил о росте боевого потенциала норвежских войск. Норвегия продлила дислокацию американской морской пехоты и разрешила увеличить ее с 350 до 700 человек. На норвежской авиабазе Аннейя будут размещены американские противолодочные самолеты Poseidon. Портовый терминал Гротсунд модернизируют для приема атомных подлодок США.

Вблизи границ России в Арктике активно действуют новый разведывательный корабль Marjata и корабль гидроакустической разведки Eger военно-морских сил Норвегии, самолеты патрульной авиации Boeing P-8 Poseidon ВМС США с норвежских авиабаз.

В 2018 году впервые за всю историю в Баренцевом море дважды вели разведку стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты Global Hawk ВВС США, взлетавшие с итальянской авиабазы Сигонелла, и самолеты стратегической разведывательной авиации Sentinel военно-воздушных сил Великобритании.

Россия вынуждена крепить оборону Арктики. По сообщению Николая Евменова, в ближайшие годы завершится реконструкция аэродромов на островах арктических архипелагов Новая Земля, Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа, и они смогут принимать самолеты всех типов.

Реконструкция будет проведена и в российских арктических морских портах Диксон, Тикси и Певек, что позволит оперативно реагировать на угрозы безопасности мореплавания на всей протяженности Севморпути.