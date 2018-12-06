Менло-Парк, США, 6 декабря, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Акции американской компании Facebook, владующей одноимённой социальной сетью, упали на фоне скандала с публикацией секретной переписки руководства компании властями Великобритании, передаёт Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Как сообщается, акции Facebook упали в цене приблизительно на 2,5%. В результате этого общая стоимость компании снизилась на $9,5 млрд и составила $379 млрд.

Напомним, ранее британский парламент опубликовал в открытом доступе внутреннюю переписку Facebook. Как полагают в Лондоне, эти данные свидетельствуют о том, что социальная сеть ограничивала конкуренцию, манипулируя пользовательскими данными, предоставляемыми приложениям.