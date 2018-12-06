Москва, 6 декабря, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») готов направить запрос в Генпрокуратуру для проверки законности отмены концертов рэперов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

9slim.com Группа «Френдзона»

«Мы могли бы позаботиться о том, чтобы ваши права не нарушались. Если вы можете отправить в мой адрес список отменных концертов, мы сделаем запрос в органы генпрокуратуры», — заявил, обращаясь к рэперам, Выборный в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

В Госдуме прошло заседание круглого стола «Свобода слова в рэпе», в котором приняли участие депутаты, представители общественности и правоохранительных органов, а также исполнители Бледный, Рома Жиган, Птаха.

Ранее отменили концерт Хаски, в Перми отменили концерт скандально известной группы IC3PEAK, концерт группы «Френдзона», который должен был пройти 4 декабря в Вологде, тоже не состоится.

В то же время председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.