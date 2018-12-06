Москва, 6 декабря, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Ситуация с заработными платами в РФ очень противоречивая, и есть основания полагать, что располагаемые доходы населения почти не растут. Об этом 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Александр Бузгалин, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что тренд на падение доходов в РФ переломлен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев. «Я вижу свет в конце туннеля!»

«С зарплатой ситуация, мягко говоря, тоже очень противоречивая, — сказал Бузгалин. — Даже официальные профсоюзы в лице Шмакова заявили о том, что не верят в данные о росте заработных плат на те самые 7%, о которых говорит правительство. Отчасти это связано с сохраняющимся и даже растущим социальным неравенством, со спецификой перехода от накопления к потреблению, ну и так далее. Большинство представителей низкооплачиваемых слоев населения, то есть более половины граждан РФ, по всем наблюдениям и социологическим опросам качественного изменения своих доходов не заметили».

В то же время экономист объяснил, каким образом власти РФ смогли добиться формальных показателей, якобы свидетельствующих о росте доходов населения.

«Есть пример, который знают все представители сферы науки и образования, — рассказал Бузгалин. — Человека, получающего 15−30 тысяч рублей, переводят на четверть ставки, и в результате его заработная плата вырастает в четыре раза. И, соответственно, таким образом были выполнены указы президента о повышении заработной платы для работников науки и образования. А сейчас огромное количество людей работает на 0,25, 0,5 и 0,7 ставки. Зарплаты учителей повышают за счёт повышения нагрузки на одного человека. Иными словами, правительство, мягко говоря, лукавит, давая цифры, которые формально являются правильными, но реально скрывают рост интенсивности труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что тренд на падение доходов в России переломлен.

«У нас долгое время из-за кризиса, ограничений, проблем доходы падали, — признался премьер-министр. — Последние два года перешли к росту. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, не номинальных, подчёркиваю, то это 7,6%. Понятно, что хочется больше. И иногда эти 7% — это небольшая сумма».