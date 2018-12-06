Саратовская область, 6 декабря, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В Саратовской области на пожаре погибли двое детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в селе Тарханы Новобурасского района поступило на пульт дежурного около полудня 6 декабря.

Цитата из х/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

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К прибытию пожарных расчётов частный дом уже полностью был охвачен огнём. На ликвидацию пожара потребовалось почти два часа. Деревянное строение выгорело дотла. На месте происшествия были обнаружены тела двух детей.

По факту трагедии следственные органы уже начали проверку. Предварительно установлено, что на момент возгорания родителей малолетних в доме не было. Они вышли во двор, чтобы покормить кроликов. 20 минут спустя взрослые заметили, что из дома идут клубы дыма. Мужчина и женщина бросились в жилище, чтобы вывести оттуда своих трёхлетних сыновей детей. Однако из-за сильного задымления не смогли самостоятельно обнаружить малышей и позвонили в пожарную службу.

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В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводится осмотр. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти детей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью определения причины возгорания», — уточнили в следственном управлении СКР по региону.

Как сообщало И ИА REGNUM, в мае 2018 года пожар в Саратовской области унёс жизни трёх детей. В огне в частном доме в городе Ртищево погибли мальчики четырёх, восьми и десяти лет. Следствие возбудило уголовное дело.