Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в многоэтажке в Саратове

Саратов, , 23:27 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме на улице Буровая в Саратове. Пострадавшие мужчина и женщины госпитализированы в ожоговый центр, сообщила начальник пресс-службы управления МЧС по Саратовской области Наталья Куличенкова.

«При тушении пожара обнаружен один погибший и двое пострадавших, как мы говорили ранее — мужчина и женщина госпитализированы в ожоговый центр», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По ее словам, в настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила около 60 кв метров. Она подчеркнула, что сообщений о взрыве газа МЧС не получало.

В настоящее время решается вопрос о возвращении жителей дома в свои квартиры, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Саратова.

«Ожидается, что в ближайшие часы дом проветрится, и люди смогут вернуться в свои квартиры», — отметил собеседник издания. Об организации пунктов временного размещения для эвакуированных граждан не сообщается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 24 сентября жителя многоэтажного дома по улице Буровая, 11 в Саратове были эвакуированы в связи с пожаром в одной из квартир. Всего было эвакуировано 75 человек, в том числе десять человек при помощи спасательных устройств.

О локализации возгорания сообщалось в 22:18 по местному времени.

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