Астана, 6 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. 231 канализационный люк без крышки обнаружили в одном только районе Есиль казахстанской столицы за последние 10 дней.

Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Канализационный люк

Проверки начались после того, как 25 ноября в Астане было найдено тело 13-летней девочки. Она погибла, упав в открытый канализационный люк, располагавшийся на отремонтированной месяцем ранее дороге. По словам матери погибшей, в этот же колодец 25 ноября утром упал еще один ребенок, которого тут же вытащил оказавшийся рядом прохожий. Тело девочки обнаружили чуть позже, когда люк все-таки собрались закрыть крышкой.

С 26 ноября по 5 декабря в городской центр мониторинга и оперативного реагирования поступило 216 заявок по открытым колодцам.

Из 13 пунктов приема вторчермета, осмотренных полицейскими в ходе организованного рейда, у 12 не оказалось разрешительных документов. В первом же пункте за крышку канализационного люка участнику эксперимента приемщик металлавыплатил2500 тенге — менее 500 рублей.