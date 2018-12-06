Армения, 6 декабря, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Снежная лавина 5 декабря накрыла группу армянских военнослужащих в Сисиане. Об этом армянским СМИ сообщил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на данный момент продолжаются поиски одного из них.

«Военнослужащие попали под лавину, мы уже обнаружили троих из них, поиски ещё одного продолжаются», — сказал Ованнисян.

Он отметил, что состояние здоровья обнаруженных военнослужащих оценивается как нормальное.

За текущую неделю — это в второй инцидент в ВС Армении. 4 декабря во время учебного полёта потерпел крушение самолет СУ-25 ВВС Армении. Оба пилота погибли. В настоящее время ведётся следствие.

Пока материал готовился к публикации, оставшийся под снежной лавиной военнослужащий был найден мертвым.