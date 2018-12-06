Москва, 6 декабря, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект о повышении возрастного порога для приобретения огнестрельного оружия внесла в Госдуму группа членов Совфеда во главе с Ольгой Ковитиди, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

(сс) klimkin Охотничье ружье

Согласно документу, граждане Российской Федерации наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года.

Сейчас действует ограничение в 18 лет.

Предусмотрены и исключения.

Исключения сделаны для прошедших либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих специальные звания или классные чины юстиции, являющихся промысловиками, либо спортсменами в соответствующих видах спортивной стрельбы. Право на приобретение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, сказано также в документе.

Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может быть снижен не менее чем до 18 лет по решению законодательного (представительного) органа государственной власти региона, прописаны в законопроекте.

«Принятие федерального закона будет способствовать повышению ответственного отношения владельцев гражданского оружия к его хранению и применению, профилактике правонарушений, сопряженных с применением гражданского оружия, в том числе тяжких преступлений, таких как происшедшее 17 октября 2018 года в городе Керчи в результате которого погибло 20 человек и более 50 получили ранения», — указали авторы.