Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ указал, что конституционный суд Ингушетии вышел за рамки своей компетенции по вопросу о границе этой республики с Чечней. Об этом заявил сегодня, 6 декабря, заместитель председателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Статуя «Фемида» у здания КС РФ

Напомним, сегодня КС РФ признал законным соглашение о новой границе между двумя субъектами РФ. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранее обратился в КС РФ с просьбой проверить законность соглашения, так как КС Ингушетии постановил, что без регионального референдума это соглашение не имеет правовых последствий. Евкуров также указал, что по закону КС РИ имеет право оценить лишь соглашения, которые еще не вступили в силу, и в этот раз суд опоздал.

Маврин заметил, что юридически Конституционный суд России не проверял на конституционность решение КС РИ по вопросу о границе, так как Евкуров об этом прямо не просил. Однако в своем постановлении КС РФ позволил себе упомянуть об этой ситуации, так как именно она и породила существующий спор о законности границы.

«С этого же все началось. В легитимном порядке легитимные органы заключили соглашение и приняли закон, а затем в этот процесс вмешался Конституционный суд Ингушетии и создал ситуацию неопределенности», — сказал Сергей Маврин.

Он заметил, что КС РФ уже имел практику принятия решений, где судьи, не оценивая напрямую акты органов конституционного правосудия субъектов Федерации, тем не менее выносили решение на основе Конституции РФ, которое имело приоритет, согласно Основному Закону России, и вводило свой федеральный, общеобязательный режим применения.

«Мы констатировали, что (конституционный) суд (Ингушетии), вынося такое решение, вышел за пределы своей компетенции. В этом смысле его решение, как противоречащее нашему, естественно, действовать не может», — подчеркнул Маврин.

Он напомнил, что решение Конституционного суда РФ является общеобязательным для всех без исключения государственных органов, как федеральных, так и республиканских, для всех граждан и объединений граждан, находящихся на территории РФ.

«Нет таких оснований, по которым где-то кем-то это решение могло бы не исполняться», — добавил Маврин.