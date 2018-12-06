Москва, 6 декабря, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Эксперты Роскачества и Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (International Consumer Research & Testing, ICRT) составили рейтинг самых популярных смартфонов в 2018 году.

Kārlis Dambrāns Камера Samsung Galaxy Note 9

Проверке подвергли 415 моделей устройств, 106 которых уже сняты с продаж. Специалисты проверяли функции видео‑ и фотосъемки, набора сообщений, навигации, эргономику гаджета и сотни других параметров.

«Поскольку смартфоны разных брендов прошли одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 229 параметрам, они могут объективно сравниваться между собой», — отмечают в Роскачестве.

Лучшими признаны Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и iPhone XS, набравшие от 4,05 до 4,09 баллов из 5 возможных. В топ-10 также вошли Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8, Huawei Mate 20 Pro, iPhone XR, Samsung Galaxy S8+ и iPhone 8 Plus — эти устройства получили оценку от 3,9 до 4,0.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабную проверку устроят специалисты Роскачества мандаринам в преддверии Нового года. Фрукты проверят по более чем 250 показателям качества и безопасности.