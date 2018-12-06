Санкт-Петербург, 6 декабря, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону России соглашение о новой границе между Ингушетией и Чечней, передает 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник и Конституционный суд Рф

В своем постановлении суд отметил, что граница между двумя регионами не была установлена до указанного соглашения, хотя необходимость в этом вытекала из закона РФ 1992 года «Об образовании Ингушской Республики…».

Оба региона могли создать в своих пределах муниципальные образования, но, пока границы самого субъекта не определены, границы муниципалитетов, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные, считает КС РФ.

«Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между сопредельными субъектами РФ. А вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к вопросам определения границ субъектов РФ», — зачитал председатель КС Валерий Зорькин.

Суд подчеркивает, что сложившиеся границы между субъектами могут быть изменены при передаче какой-то части территории с их взаимного согласия и утверждены Советом Федерации. Если граница между двумя сопредельными субъектами отсутствует, речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы, и тогда утверждать границы через Совфед не нужно.

Напомним, Конституционный суд Республики Ингушетия ранее постановил, что соглашение между двумя регионами не имеет правовых последствий до тех пор, пока мнение населения не испросят на референдуме. Однако КС РФ заявляет, что Конституция «непосредственно не устанавливает, в каких случаях проведение субъектами референдума для решения вопросов, связанных с их территориальной организацией, является обязательным». В случае с Ингушетией, референдум нужен, когда речь идет об изменении границ.

«Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой», — постановил КС РФ.

Суд считает, что поправки в специальный закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» не предполагались, в связи с чем дезавуируются претензии оппозиционных ингушских депутатов в нарушении регламента, когда им не удалось подать поправки между первым и вторым чтениями закона.

«Отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не даёт оснований для вывода о неконституционности Закона», — считают в КС РФ.

Кроме того, в КС пришли к выводу, что признание закона неконституционным через КС Республики Ингушетия влечет возможность неправомерного прекращения действия заключенного договора.

«Таким образом, Соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепившей его Закон Республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ», — заключил Конституционный суд России.