Нижний Новгород, 6 декабря, 2018, 08:45 — ИА Регнум.

На достройку долгостроя ЖК «Новинки Smart City» в Богородском районе Нижегородской области, где жилья ожидают свыше 1,8 тыс. обманутых дольщиков, оформлена кредитная линия на 2,22 млрд рублей. Кредит предоставило ПАО «Сбербанк». Информация о заключении генерального соглашения появилась на сайте госзакупок, второй стороной сделки выступает акционерное общество «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дольщики

Открытие невозобновляемой кредитной линии произошло в форме генерального соглашения на общую сумму 2,22 млрд рублей, в рамках которого заключаются два отдельных договора об открытии невозобновляемых кредитных линий: на сумму 295 млн рублей и на 1,925 млрд рублей. У кредитов целевое назначение — «для финансирования затрат по проекту достройки многоквартирных жилых домов ЖК «Новинки Smart Citi», расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, участок, прилегающий к п. Новинки».

Напомним, 16 марта 2018 года ООО «Квартстрой Центр» было признано банкротом и не выполнило свои обязательства перед дольщиками жилого комплекса.

«Согласно последней представленной в министерство строительства отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за первый квартал 2017 года в рамках строительства жилых домов № 1 — 34 ООО «Квартстрой Центр» заключило 206 договоров участия в долевом строительстве, общая сумма неисполненных обязательств по которым составляет 2 633 280 000 руб., из 34 планируемых к строительству жилых домов начаты строительством и находятся в разной степени готовности 25, ни один из них в эксплуатацию не введен», — отмечалось в материалах суда на момент банкротства застройщика.

Позднее областные власти 137 дольщикам ЖК, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказали материальную помощь. По заявлениям главы области, решение проблем ЖК — «это вопрос получения жилья для более 1800 обманутых дольщиков».

В сентябре 2018 года на совещании губернатор ГлебНикитин заявил «о создании регионального оператора для достройки домов ЖК «Новинки Smart City», а в октябре стало известно, что нижегородское правительство предложило ПАО «Сбербанк» выступить финансовым партнером для достройки домов ЖК «Новинки Smart City».

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3 декабря 2018 года на собрании кредиторов было принято решение согласиться с предложением министерства строительства Нижегородской области «об урегулировании обязательства застройщика путем возмездной передачи его имущества и обязательств АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству»» при условии принятия новым застройщиком обязательств по договорам должника.

По данным нижегородского стройнадзора, в регионе 21 объект незавершенного долевого строительства из 51 жилого дома. Количество дольщиков по этим объектам — свыше 3 тыс. человек.