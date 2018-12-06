Орландо, США, 6 декабря, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида пришел на рождественский фестиваль с плакатом «Санта-Клауса не существует», сообщает Newsweek.

Санта-Клаус

Сообщается, что местный житель, имя которого неизвестно, пришел на фестиваль с гигантским плакатом и кричал «Санта-Клауса не существует» на протяжении нескольких часов.

По его словам, родители обманывают своих детей насчет существования Санта-Клауса, в связи с чем он и выражает свой протест. Одна из женщин заявила изданию, что некоторые дети от его заявлений расплакались.

Полиция ничего не смогла сделать с протестующим в связи со свободой слова. Как отметили правоохранители, они могли бы предпринять какие-либо меры, если бы протестовавший использовал мегафон или же начал погром.