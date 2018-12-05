Москва, 6 декабря, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова пресс-секретаря премьер-министра Армении Армана Егояна о том, что Армения не обращалась ни к кому с просьбой отложить обсуждение вопроса выбора генерального секретаря ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге.

mid.ru Мария Захарова

Егоян таким образом прокомментировал слова помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил журналистам, что саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

«Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию», — сказала Захарова на просьбу портала tert.am прокомментировать заявлениe Егояна.

5 декабря к теме обратился также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, который сказал, что Армения не обращалась ни к кому с просьбой или предложением отложить обсуждение вопроса выбора генерального секретаря ОДКБ, и, как минимум, такое заявление российской стороны — странное. Он отметил, что Армения последовательно продолжает вести переговоры вокруг своего кандидата. Никол Пашинян также подчеркнул, что не будет говорить с Владимиром Путиным о заявлении помощника президента РФ Юрия Ушакова, поскольку есть гораздо важные вопросы для обсуждения.

«Вопрос генерального секретаря ОДКБ — не самый важный вопрос, даже второстепенный, мы обсуждаем более серьезные вопросы на встречах, в частности, вопрос выполнения обязательств государств-членов ОДКБ перед другими государствами-членами ОДКБ», — сказал Пашинян.