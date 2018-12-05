В южном Китае проводится ежегодная китайско-вьетнамская пограничная ярмарка
Пекин, 5 декабря, 2018, 22:52 — ИА Регнум. В уезде Хэкоу юго-западной китайской провинции Юньнань открылась 18-я китайско-вьетнамская ярмарка приграничной торговли, на которой представлены образцы электроники, продукции аграрного сектора и бытового спроса, сообщает 5 декабря Синьхуа.
edwardpye
Ярмарка
Мероприятие продлится пять дней и уже привлекло внимание участников из третьих стран — Южной Кореи, Афганистана, Египта, Индонезии и Таиланда.
В программу ярмарки включен форум торгово-экономического сотрудничества между производителями Юньнани и сопредельной вьетнамской провинции Лаокай.