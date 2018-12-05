Сантьяго, 5 декабря, 2018, 22:01 — ИА Регнум. Землетрясение средней силы, произошедшее в Чили, ощутили в столице страны Сантьяго, сообщает 5 декабря чилийская спасательная служба.

Трещина

Подземные толчки классифицированы как землетрясение средней силы. Магнитуда землетрясения достигала 5,2.

Очаг сейсмических толчков располагался в 17 километрах к юго-востоку от Сан-Антонио.

Колебания земной поверхности ощутили жители столичного города Сантьяго, а также население Кокимбо, Вальпараисо, О'Хиггинс и Мауле.

Угрозы цунами не наблюдается. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.