Кронштадт, Санкт-Петербург, 5 декабря, 2018, 22:08 — ИА Регнум. В Кронштадте будет создан научный центр по проблемам автономных источников энергии. Его разработки будут использоваться в интересах Минобороны в Арктике и других сферах. Такое распоряжение отдал министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном совещании о создании учебно-научной базы ВМФ в Кронштадте 5 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Кронштадт

После того, как Минобороны завершило почти все намеченные стройки в арктической зоне, возникла необходимость в автономных источниках электричества, воды и других ресурсов.

«Нам нужно создать здесь Центр автономности, я бы так его назвал. Потому что у нас много разработок идёт по автономным источникам электроэнергии, автономным источникам получения воды и не только за счёт опреснения», — сказал Шойгу, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«Это и разного рода батареи, накопители, аккумуляторы, и многое-многое другое. Продумайте, это здесь должно быть», — поручил министр главкому ВМФ Владимиру Королёву.

Шойгу считает, что в Кронштадте «надо собрать все самые возможно современные технологии начиная от получения тепла, воды, электричества».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в городе Кронштадте, который входит в состав Санкт-Петербурга, начнется создание кластера Военно-морского флота России. Создание кластера предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных, научных учреждений Санкт-Петербурга и формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ.