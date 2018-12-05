Симферополь, 5 декабря, 2018, 19:14 — ИА Регнум. На Крымском полуострове развернут новый береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал», сообщил 5 декабря журналистам глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Минобороны России Береговой ракетный комплекс «Бал»

Комплекс получили береговые войска Черноморского флота России. Крылатые ракеты комплекса «Бал» способны поражать надводные цели на расстоянии до 120 км с автономным наведением после пуска в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны противника. В боекомплект комплекса могут также входить и противокорабельные ракеты Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ с максимальной дальностью поражения цели в 260 км.

Пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины и машины управления берегового ракетного комплекса «Бал» высокомобильны и могут быть приведены в готовность к открытию огня с новой позиции за десять минут,

Полный залп комплекса «Бал» состоит из 32 крылатых ракет, и его можно повторить уже через 30−40 минут. Предусмотрен и режим одиночных ракетных пусков.

Как сообщало ИА REGNUM, после провокации ВМС Украины возле Керченского пролива и введения Киевом военного положения в части страны оборона Крыма усиливается противокорабельными и противовоздушными системами вооружений.