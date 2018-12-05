Москва, 5 декабря, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорину на срок два месяца, до 8 февраля 2019 года. Об этом стало известно в ходе заседания суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Судебное заседание по уголовному делу в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева

Такая же мера пресечения была выбрана в отношении бывшего футболиста Александра Протасовицкого и брата Александра Кокорина Кирилла Кокорина.

«Суд постановил продлить срок содержания на два месяца, а всего до трёх месяцев 29 суток, то есть до 8 февраля 2019 года», — заявил судья.

Также суд постановил отклонить ходатайство по поводу смягчения меры пресечения в виде домашнего ареста или внесения залога осуждёнными.