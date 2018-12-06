Ереван, 6 декабря, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Энергетика в современном мире не случайно воспринимается как часть политики, ведь торговая борьба за энергетические проекты может определить политический вектор развития государств на годы вперед. Как с этой точки зрения можно оценить высказывание и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегина Баграмяна об отказе от российского участия в проекте строительства новой АЭС, рассказывает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Stratocles Мецаморская АЭС

Мецаморская АЭС, вырабатывающая для Армении около 40% электроэнергии, уже давно стала предметом шантажа со стороны Евросоюза. Закрытие «устаревшей и недостаточно безопасной» станции выдвигалось в качестве условия заключения с Арменией договора об экономическом партнерстве, включая режим наибольшего торгового благоприятствования. Как подобные меры выглядят реально, ярко показывает пример Украины, но несмотря на это, шаг в сторону плана ЕС можно видеть в заявлении Баграмяна. Ведь если строить новую АЭС с привлечением французских или американских компаний (а только они могут заявить о готовности конкурировать с Россией), то Армения может оказаться втянута в долгострой, из которого не будет выхода.

Дело не только в финансовых условиях, но и в технических ограничениях, делающих «евросоюзовскую» АЭС опасной для размещения в Армении.

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