Санкт-Петербург, 5 декабря, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Парк Малиновка в Красногвардейском районе на востоке Петербурга вновь не попал в категорию ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования). Включение в этот список защитило бы его от амбиций застройщиков, передает 5 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Ковез Парк Малиновка

Местные жители борются за сохранение парка уже более шести лет, там собирались возвести огромный храмовый комплекс, но петербуржцы воспротивились этим планам. Решение о строительстве было отменено. «Яблочник» Борис Вишневский предложил внести поправки в закон о ЗНОП, которые бы оградили Малиновку от подобных проектов в будущем.

«Остается только включить, наконец, эту территорию в ЗНОП и закрыть эту тему. Отдельно хотел бы обратиться к представителю правительства (Петербурга в Заксобрании) Юрию Шестерикову и напомнить, что администрация Петербурга дважды вносила аналогичную поправку о включении в ЗНОП этой территории. Неделю назад вице-губернатор Игорь Албин на встрече с «Зеленой коалицией» сообщил, что даст поручение эту поправку поддержать. Я надеюсь, что представитель правительства к этому прислушается», — сказал Вишневский.

Действительно, Албин пообещал активистам лично выступить против застройки парка. Но, судя по всему, защитить парк силой закона Смольный не готов. Юрий Шестериков напомнил, что застройку парка отменил еще экс-губернатор Георгий Полтавченко — ему пришлось это сделать после многочисленных митингов местных жителей.

«И, как бы, мы не планируем там строительство в настоящее время», — успокоил депутатов Шестериков.

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Тем не менее, подчеркнул он, в поправке неверно указана площадь участка и номер ЗНОП. «Поэтому поддерживать ее мы не видим оснований», — сказал Шестериков.

В результате, большинством голосов «Единой России» поправку не поддержали. Точнее, 11 депутатов высказались за включение Малиновки в ЗНОП, остальные проигнорировали голосование.