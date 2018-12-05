Сингапур, 5 декабря, 2018, 10:34 — ИА Регнум. В Сингапуре намерены запретить продажу сладких газированных напитков. Однако это не единственная ограничительная мера, которую предлагается ввести в стране, сообщает газета Straits Times. Также не исключено повышение налога на производителей и импортёров газировки. С такой инициативой в целях борьбы с распространением диабета выступил минздрав города-государства.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Продажа газировки

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Кроме этого, предполагается также ужесточить любую рекламу такой продукции, вплоть до её полного запрета. До принятия эти предложения должны пройти общественные слушания. Если инициативу одобрят, Сингапур может стать первой в мире страной, где запретят продажу сладкой газированной воды.

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При этом отмечается, что если действенные меры не будут приняты, число страдающих от диабета к 2050 году достигнет миллиона человек. Так, по подсчётам специалистов, каждый сингапурец в среднем в сутки потребляет около 12 чайных ложек сахара, половина из этого объема приходится на сладкие напитки.

Добавим, что в Сингапуре в школах и правительственных учреждениях продажа напитков со средним и высоким содержанием сахара уже запрещена. Кроме того, многие компании также воздерживаются от рекламы детям напитков с высоким содержанием сахара, например, в часы, когда несовершеннолетние чаще смотрят телевизор.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести налог для производителей газированных напитков с высоким содержанием сахара предлагают и в Италии. С такой инициативой выступила одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звёзд». Полученные средства предлагается направить на компенсацию потерь бюджета, которые возникнут из-за предоставления налоговых льгот самозанятым.

В России в ноябре 2018 года Минздрав РФ поддержал инициативу установить 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки. В случае его принятия средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.